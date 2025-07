Freilichtkino: Kirchberger eröffnen die Saison und Zwickau zieht nach

Zwickaus berühmtester Mexikaner macht es schon wieder: Ab Donnerstag gibt es wieder Sommerkino im „Espitas“-Sand. Kirchberg startete mit 130 Gästen in die Musiker-Trilogie.

Freiluftkino mit den Füßen im Sand – das erwartet die Besucher des Restaurants „Espitas“ an der Äußeren Dresdner Straße in Zwickau ab 31. Juli. Nachdem die Saison in Kirchberg in dieser Woche mit dem Lady-Gaga-Film „A Star is born“ und 130 Besuchern erfolgreich eröffnet wurde, laden jetzt auch die Zwickauer ein. Bis 3. August...