Freitagabend in Zwickau: Drei Bands heizen im Club Seilerstrasse ein

Drei Rockbands, die unterschiedlicher nicht sein können und das erste „Indoor-Rock-Festival“ – das könnte nicht nur für Genrefans interessant sein.

Zwickau.

Wer Lust auf einen energiegeladenen Start ins Wochenende hat, kann am Freitag den Club Seilerstrasse in Zwickau aufsuchen. Beim kleinen Indoor-Festival auf „Seiles Blues & Rock Stage“ stehen ab 20 Uhr drei Bands auf dem Programm – jede auf ihre Art ein Unikat. Headliner Osaka Rising lassen mit Orgelwucht, wuchtigem Drumming und 70er-Vibes die Gitarre einfach weg. TAGR, die schon mit Feine Sahne Fischfilet oder Kraftklub auftraten, bringen DIY-Punkrock auf die Bühne. Das Zwickauer Trio Monkey Under Lions punktet mit Surf Punk. (nütz)