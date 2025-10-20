Friedensbotschaft vereint Chöre aus Zwickau und der Partnerstadt Jablonec nad Nisou

Zwickau
Das Konzert „Da Pacem“ verspricht Höhepunkte der Chormusik im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“. Welche Bedeutung hat das Motto? Und warum leitet ein bekannter Dirigent aus dem Vogtland das Konzert?
Nach mehr als einem Jahr Vorbereitungszeit, unzähligen Übungsstunden und Probenwochenenden sind die Sängerinnen und Sänger der Chorvereinigung Sachsenring auf der Zielgeraden: Am Samstag, 25. Oktober, 19 Uhr, gestalten 160 Mitwirkende im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ das Konzert „Da pacem – Gib Frieden“ mit Werken von Ludwig van...
