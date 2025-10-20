Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Friedensbotschaft vereint Chöre aus Zwickau und der Partnerstadt Jablonec nad Nisou

Wolfgang Meyenburg ist einer der Chorleiter, die den Sachsenringchor unterstützen.
Wolfgang Meyenburg ist einer der Chorleiter, die den Sachsenringchor unterstützen. Bild: Ralf Wendland
Wolfgang Meyenburg ist einer der Chorleiter, die den Sachsenringchor unterstützen.
Wolfgang Meyenburg ist einer der Chorleiter, die den Sachsenringchor unterstützen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Friedensbotschaft vereint Chöre aus Zwickau und der Partnerstadt Jablonec nad Nisou
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Konzert „Da Pacem“ verspricht Höhepunkte der Chormusik im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“. Welche Bedeutung hat das Motto? Und warum leitet ein bekannter Dirigent aus dem Vogtland das Konzert?

Nach mehr als einem Jahr Vorbereitungszeit, unzähligen Übungsstunden und Probenwochenenden sind die Sängerinnen und Sänger der Chorvereinigung Sachsenring auf der Zielgeraden: Am Samstag, 25. Oktober, 19 Uhr, gestalten 160 Mitwirkende im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ das Konzert „Da pacem – Gib Frieden“ mit Werken von Ludwig van...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
09.09.2025
3 min.
Chorkonzert im Zwickauer Hauptbahnhof: Wenn Reisende plötzlich zu Zuhörern werden
In der Zwickauer Bahnhofshalle gab der Dresdner Kammerchor Ex-Silentio vor gut 30 Zuhörern ein außergewöhnliches Konzert.
Da staunten einige Anwesende nicht schlecht: Wer am Montagabend in Zwickau zum Zug wollte, fand sich plötzlich in einem Konzert wieder. Wie kam es dazu?
Udo Hentschel
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
15:00 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Auf dem Parkplatz der Stadthalle Zwickau steigt am Sonntag das markenoffene Tuningevent „GSGM - RenDeepzvous“ mit Händlermeile, Ständen und verschiedenen Show-Acts.
Ein Tuning-Event auf dem Parkplatz, Konzerte, Wortwitz und Ausstellungen: Eine Menge los ist am Wochenende im Landkreis Zwickau. Die „Freie Presse“ hat ein Dutzend Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
Mehr Artikel