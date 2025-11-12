Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Baustelle Friedhofstraße in Zwickau ist eher fertig als geplant.
Die Baustelle Friedhofstraße in Zwickau ist eher fertig als geplant. Bild: Symbolfoto: p365.de/stock.adobe.com/Archiv
Die Baustelle Friedhofstraße in Zwickau ist eher fertig als geplant.
Die Baustelle Friedhofstraße in Zwickau ist eher fertig als geplant. Bild: Symbolfoto: p365.de/stock.adobe.com/Archiv
Zwickau
Friedhofstraße in Planitz ist eher fertig
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Tiefbauamt will am Freitag wieder für freie Fahrt auf der Friedhofstraße sorgen. Ursprünglich sollte bis kurz vor Weihnachten gebaut werden.

Zwickau.

Die Zufahrt zum Clara-Wieck-Gymnasium und zum Schlosspark im Zwickauer Stadtteil Planitz soll ab Freitag wieder befahrbar sein. Das teilte das Tiefbauamt der Stadt mit. Demnach wird das Projekt zwischen Cainsdorfer Straße und dem Schlossplatz vor dem Clara-Wieck-Gymnasium fünf Wochen früher als geplant fertig. Die Fahrbahn wurde auf 340 Metern komplett erneuert, samt Entwässerung und Beleuchtung. Die Zwickauer Energieversorgung verlegte neue Energiekabel, und es wurden Leerrohre für den Glasfaserausbau verlegt. Die Friedhofstraße soll künftig verkehrsberuhigt sein. Die Kosten teilen sich die Stadt und die Versorger Eins Energie und Zwickauer Energieversorgung. (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:10 Uhr
4 min.
Indigene Aktivisten stürmen Klimakonferenz
Auch die brasilianische Bundespolizei war im Einsatz.
Das Gelände des Gipfels ist streng bewacht. Dennoch schaffen es wütende Demonstranten bis in die Eingangshalle. Fragen nach der Sicherheit kommen auf – und nach der politischen Teilhabe der Urvölker.
Torsten Holtz, Larissa Schwedes und Denis Düttmann, dpa
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
11.11.2025
2 min.
Gewerbegebiet: An der Flurstraße in Zwickau wird weiter gebaut
Die Flurstraße zweigt von der Reichenbacher Straße ab, der hintere Teil wird bis Ende 2026 gebaut.
Gut 13 Monate lang sind Bauarbeiter hinter dem Veolia-Wertstoffhof zugange. Es besteht teils eine Einbahnstraßenregelung.
Konrad Rüdiger
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
27.10.2025
1 min.
Feodorstraße in Zwickau-Pölbitz wird freigegeben
Die sanierte Feodorstraße im Zwickauer Norden soll am Mittwoch freigegeben werden.
Die Anwohnerstraße wurde für gut 600.000 Euro saniert. Verzögerungen gab es wegen der Pleite der Baufirma.
Konrad Rüdiger
14:15 Uhr
2 min.
Plauener Hobby-Volleyballer des Jugendzentrums Boxenstop suchen dringend Hallenturnschuhe
Kinder und Jugendliche zeigen, was sie nötig haben: Hallenturnschuhe mit hellen Sohlen.
Auch über eine zweckgebundene Geldspende freuen sich die Kinder und Jugendlichen. Sie trainieren immer donnerstags in der Seminarstraße.
Sabine Schott
Mehr Artikel