Friedhofstraße in Planitz ist eher fertig

Das Tiefbauamt will am Freitag wieder für freie Fahrt auf der Friedhofstraße sorgen. Ursprünglich sollte bis kurz vor Weihnachten gebaut werden.
Die Zufahrt zum Clara-Wieck-Gymnasium und zum Schlosspark im Zwickauer Stadtteil Planitz soll ab Freitag wieder befahrbar sein. Das teilte das Tiefbauamt der Stadt mit. Demnach wird das Projekt zwischen Cainsdorfer Straße und dem Schlossplatz vor dem Clara-Wieck-Gymnasium fünf Wochen früher als geplant fertig. Die Fahrbahn wurde auf 340 Metern komplett erneuert, samt Entwässerung und Beleuchtung. Die Zwickauer Energieversorgung verlegte neue Energiekabel, und es wurden Leerrohre für den Glasfaserausbau verlegt. Die Friedhofstraße soll künftig verkehrsberuhigt sein. Die Kosten teilen sich die Stadt und die Versorger Eins Energie und Zwickauer Energieversorgung. (kru)