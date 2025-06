Friedhofstraße in Zwickau-Planitz: Bis Jahresende soll die Fahrbahn grundlegend saniert werden

Die Fahrbahn befindet sich in einem schlechten Zustand. 604.000 Euro sollen aufgewendet werden, um den Zustand zu verbessern.

Die Friedhofstraße in Zwickau-Planitz wird ab Dienstag nach Pfingsten grundlegend saniert. Der Bau- und Verkehrsausschuss vergab am Montag einstimmig den Auftrag an ein Straßenbauunternehmen aus Wilkau-Haßlau. Die Straße befindet sich nach Angaben des Tiefbauamtes in schlechtem Zustand. Neben der Fahrbahn erneuern die Arbeiter auch Strom- und...