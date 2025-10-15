Friedliche Expansion: Wie der Landkreis Zwickau im Laufe der Jahre wuchs

Zwickau
Die Region Westsachsen ist heute größer als noch zu DDR-Zeiten. Mehrere Kreisreformen machten den Zuwachs möglich.
Grundstücke und erst recht große Ländereien sorgen seit jeher für Streit. Schon im Mittelalter führten Begehrlichkeiten zu Raubzügen. Könige und Fürsten fackelten nicht lang und eigneten sich Land kurzerhand gewaltsam an. Heute gibt es in Deutschland bestenfalls noch den Streit am Gartenzaun. Kriegerische Auseinandersetzungen sind zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.