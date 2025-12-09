Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Frische Impulse für Zwickaus Kunstsammlungen: Neue Chefin plant stärkere Mehrsparten-Ausrichtung und neue Allianzen

Blumen zum Willkommen und Abschied: Fanny Stoye (rechts) folgt als Chefin der Zwickauer Kunstsammlungen auf Petra Lewey (links).
Fanny Stoye tritt offiziell zum Jahresbeginn ihre Leitungsposition bei den Kunstsammlungen Zwickau – Max-Pechstein-Museum an.
Petra Lewey hat seit 1986 für die Städtischen Museen Zwickau, die späteren Kunstsammlungen – Max-Pechstein-Museum, gearbeitet. Am Montag war ihr letzter Arbeitstag. Pro forma endet ihre Amtszeit mit dem Jahreswechsel.
Fanny Stoye tritt offiziell zum Jahresbeginn ihre Leitungsposition bei den Kunstsammlungen Zwickau – Max-Pechstein-Museum an.
Petra Lewey hat seit 1986 für die Städtischen Museen Zwickau, die späteren Kunstsammlungen – Max-Pechstein-Museum, gearbeitet. Am Montag war ihr letzter Arbeitstag. Pro forma endet ihre Amtszeit mit dem Jahreswechsel.
Zwickau
Frische Impulse für Zwickaus Kunstsammlungen: Neue Chefin plant stärkere Mehrsparten-Ausrichtung und neue Allianzen
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Das Max-Pechstein-Museum vollzieht einen Führungswechsel: Petra Lewey geht in den Ruhestand, Fanny Stoye übernimmt. Beide eint der Blick auf ein Haus, das Brücken schlägt und sich weiter öffnen soll.

Die Neue in den Städtischen Museen Zwickau wurde damals, 1986, rasch mit der Wirklichkeit konfrontiert: „Das ist aber ein schönes Museumsstück“, stellte die junge Mitarbeiterin Petra Lewey an einem ihrer ersten Arbeitstage in dem altehrwürdigen Haus am Platz der Völkerfreundschaft fest. Sie hatte sie dort eine altertümliche mechanische...
