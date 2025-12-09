Frische Impulse für Zwickaus Kunstsammlungen: Neue Chefin plant stärkere Mehrsparten-Ausrichtung und neue Allianzen

Das Max-Pechstein-Museum vollzieht einen Führungswechsel: Petra Lewey geht in den Ruhestand, Fanny Stoye übernimmt. Beide eint der Blick auf ein Haus, das Brücken schlägt und sich weiter öffnen soll.

Die Neue in den Städtischen Museen Zwickau wurde damals, 1986, rasch mit der Wirklichkeit konfrontiert: „Das ist aber ein schönes Museumsstück“, stellte die junge Mitarbeiterin Petra Lewey an einem ihrer ersten Arbeitstage in dem altehrwürdigen Haus am Platz der Völkerfreundschaft fest. Sie hatte sie dort eine altertümliche mechanische... Die Neue in den Städtischen Museen Zwickau wurde damals, 1986, rasch mit der Wirklichkeit konfrontiert: „Das ist aber ein schönes Museumsstück“, stellte die junge Mitarbeiterin Petra Lewey an einem ihrer ersten Arbeitstage in dem altehrwürdigen Haus am Platz der Völkerfreundschaft fest. Sie hatte sie dort eine altertümliche mechanische...