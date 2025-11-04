Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Frontalzusammenstoß und überfahrene Kühe: Mülsens Bürgermeister zockt angeblich ganz gut

Bürgermeister Michael Franke spielt zum ersten Mal in seinem Leben Mario Kart, Line (links) berät ihn.
Bürgermeister Michael Franke spielt zum ersten Mal in seinem Leben Mario Kart, Line (links) berät ihn. Bild: Ramona Schwabe
Bürgermeister Michael Franke spielt zum ersten Mal in seinem Leben Mario Kart, Line (links) berät ihn.
Bürgermeister Michael Franke spielt zum ersten Mal in seinem Leben Mario Kart, Line (links) berät ihn. Bild: Ramona Schwabe
Zwickau
Frontalzusammenstoß und überfahrene Kühe: Mülsens Bürgermeister zockt angeblich ganz gut
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spielen und über Politik reden – Michael Franke trifft sich dafür mit Jugendlichen aus dem Ort. Das kam dabei heraus.

Der Aufprall ist frontal. Mit hoher Geschwindigkeit wird Larry aus der Kurve geschleudert und kracht gegen die Palme. Michael Franke (Freie Wähler) verzieht das Gesicht, als würde er den Schmerz des kleinen Drachen spüren. Es ist das erste Mal in seinem Leben, dass der fünffache Opa Mario Kart - das Autorennen mit dem wohl berühmtesten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
23:01 Uhr
4 min.
Bayern triumphieren nach Díaz-Doppelpack und Rot in Paris
Luis Díaz (r) erzielt das frühe 1:0 für Bayern.
Die Bayern sind auch in Europa das Team der Stunde. Nach zwei Toren von Luis Díaz gewinnen sie nach dem Platzverweis des Kolumbianers auch in Unterzahl beim Titelverteidiger.
Klaus Bergmann und Stefan Tabeling, dpa
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
08.10.2025
3 min.
Trotz Protests und Unterschriften: Mülsen ändert nichts an Kita-Zeiten
Sinkende Kinderzahlen sind für Kindergärten derzeit eine Herausforderung.
Die Stundenregelungen bleiben und ab Januar wird es nur die gesetzlich geforderte Beitragsanhebung geben. Das hat der Rat beschlossen.
Uta Pasler
15.10.2025
3 min.
Grünes Licht für neuen Busse-Treff: Doch was wünschen sich die Mülsener dort?
Die Bushaltestelle linkerhand entfällt, wenn die Gemeinde ihre Pläne umsetzt.
Die Gemeinde will die Ruine kaufen und abreißen. Doch ein Teil des Ensembles muss stehen bleiben. Einige Ideen, wie das Areal noch schöner werden könnte.
Uta Pasler
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
Mehr Artikel