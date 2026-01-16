Frostschäden in Zwickau sorgen an stark genutzter Kreuzung bei Autofahrern für Ruckelpartie

MENÜ
An der Zwickauer Kreuzung Breithauptstraße/Äußere Schneeberger Straße werden Autofahrer derzeit durchgerüttelt.
An der Zwickauer Kreuzung Breithauptstraße/Äußere Schneeberger Straße werden Autofahrer derzeit durchgerüttelt. Bild: Ralph Köhler
Von Elsa Middeke
An der Kreuzung Breithauptstraße/Äußere Schneeberger Straße ist das Autofahren derzeit ungemütlich. Die Minusgrade der vorigen Woche haben für spürbare Straßenschäden gesorgt. Was dagegen unternommen wird.

Als das Auto über die Zwickauer Kreuzung Breithauptstraße/Äußere Schneeberger Straße fährt, wird dessen Fahrer durchgerüttelt. Dem nächsten Mann am Pkw-Steuer ergeht es nicht besser. Denn im Gleisbereich ist der Straßenbelag mehrere Zentimeter hochgedrückt. Das bringt darüberfahrende Autos an der stark genutzten Pendlerstrecke zum...
