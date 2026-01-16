Frostschäden in Zwickau sorgen an stark genutzter Kreuzung bei Autofahrern für Ruckelpartie

An der Kreuzung Breithauptstraße/Äußere Schneeberger Straße ist das Autofahren derzeit ungemütlich. Die Minusgrade der vorigen Woche haben für spürbare Straßenschäden gesorgt. Was dagegen unternommen wird.

Als das Auto über die Zwickauer Kreuzung Breithauptstraße/Äußere Schneeberger Straße fährt, wird dessen Fahrer durchgerüttelt. Dem nächsten Mann am Pkw-Steuer ergeht es nicht besser. Denn im Gleisbereich ist der Straßenbelag mehrere Zentimeter hochgedrückt. Das bringt darüberfahrende Autos an der stark genutzten Pendlerstrecke zum... Als das Auto über die Zwickauer Kreuzung Breithauptstraße/Äußere Schneeberger Straße fährt, wird dessen Fahrer durchgerüttelt. Dem nächsten Mann am Pkw-Steuer ergeht es nicht besser. Denn im Gleisbereich ist der Straßenbelag mehrere Zentimeter hochgedrückt. Das bringt darüberfahrende Autos an der stark genutzten Pendlerstrecke zum...