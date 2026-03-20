MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Die Frühjahrsbepflanzung in Zwickau ist gestartet.
Die Frühjahrsbepflanzung in Zwickau ist gestartet. Foto: Stadt Zwickau
Die Frühjahrsbepflanzung in Zwickau ist gestartet.
Die Frühjahrsbepflanzung in Zwickau ist gestartet. Foto: Stadt Zwickau
Zwickau
Frühjahrserwachen in Zwickau: 16.900 Blumen werden gepflanzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die grüne Saison in Zwickau startet. Friedhöfe und bald auch der Schwanenteichpark erstrahlen in frühlingshafter Blütenpracht. Doch es gibt noch mehr Pläne.

Die Frühjahrspflanzung in den öffentlichen Grünanlagen in Zwickau hat begonnen. Das wurde vom Garten- und Friedhofsamt Zwickau mitgeteilt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bepflanzen nun rund 650 Quadratmeter mit verschiedenen Blumen: Gepflanzt werden Stiefmütterchen, Tausendschön, Vergissmeinnicht, Goldlack und Hornveilchen. Zusätzlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.03.2026
2 min.
Vergissmeinnicht-Aktion: Zwickauer setzen starkes Zeichen für Demenz-Betroffene
Nicht nur Bienen mögen die blaue Blume Vergissmeinnicht.
Gemeinsam gegen das Vergessen: Zwickauer pflanzen Blumen für Demenzbetroffene. An welchen Einrichtungen sollen sie blühen?
Lutz Kirchner
12.03.2026
3 min.
Chemnitzer Stadtgärtner machen den Frühling blumig: Was Hobbygärtner von den Profis lernen können
Im Chemnitz Stadthallenpark werden Frühblüher in den Boden gebracht.
In den Chemnitzer Parks steht der Frühlingsputz an. Die Beete werden von altem Müll gesäubert und neue Frühblüher gepflanzt.
Silas Andrick
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
20.03.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 20.03.2026
 3 Bilder
Ein Tatverdächtiger in Handschellen wird nach Schüssen in Mönchengladbach von einem Sanitäter zu einem Rettungswagen gebracht.
19.03.2026
7 min.
„Viel Geld ist viel Arbeit“ - Was passiert, wenn man im Lotto gewinnt?
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Wenn man im Lotto gewinnt, bekommt man keinen Blumenstrauß und einen Koffer voller Bargeld. Man bekommt eine Quittung. Und dann? Tipps aus der Glüxlounge, was Lottogewinner vermeiden sollten.
Johanna Eisner
20.03.2026
3 min.
Finale: Skisaison endet - Anbieter ziehen Bilanz
Seit Ende November können Wintersportler in der Skiarena Eibenstock ihrem Hobby frönen. Wie lange noch? (Archivbild)
In Sachsen steuern nun auch die letzten Skigebiete auf das Finale zu. Vielerorts fällt die Bilanz nach einem schneereichen Winter positiv aus.
Mehr Artikel