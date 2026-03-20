Frühjahrserwachen in Zwickau: 16.900 Blumen werden gepflanzt

Die grüne Saison in Zwickau startet. Friedhöfe und bald auch der Schwanenteichpark erstrahlen in frühlingshafter Blütenpracht. Doch es gibt noch mehr Pläne.

Die Frühjahrspflanzung in den öffentlichen Grünanlagen in Zwickau hat begonnen. Das wurde vom Garten- und Friedhofsamt Zwickau mitgeteilt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bepflanzen nun rund 650 Quadratmeter mit verschiedenen Blumen: Gepflanzt werden Stiefmütterchen, Tausendschön, Vergissmeinnicht, Goldlack und Hornveilchen. Zusätzlich... Die Frühjahrspflanzung in den öffentlichen Grünanlagen in Zwickau hat begonnen. Das wurde vom Garten- und Friedhofsamt Zwickau mitgeteilt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bepflanzen nun rund 650 Quadratmeter mit verschiedenen Blumen: Gepflanzt werden Stiefmütterchen, Tausendschön, Vergissmeinnicht, Goldlack und Hornveilchen. Zusätzlich...