Frühlingsball der Medizin in Zwickau: Das waren die schönsten Outfits

So bunt wie das Frühlings-Thema waren am Samstagabend die Kleider der Balldamen in der „Neuen Welt“. Ob Blüten-Deko, tiefe Rückenausschnitte oder lässige Jumpsuits: Die „Freie Presse“ stellt einige der besten Stylings vor.

Wer beim Frühlingsball der Medizin am Samstagabend in Zwickau Ausschau nach glamourösen Trends gehalten hat, dem wurde schnell klar: Einen eindeutigen Ballmode-Trend gibt es nicht. Außer dass alles erlaubt ist, was gefällt, solange es zum Ball passt. Das Motto des Abends war: „Lachen ist die beste Medizin“. Als Clown kostümiert kam jedoch... Wer beim Frühlingsball der Medizin am Samstagabend in Zwickau Ausschau nach glamourösen Trends gehalten hat, dem wurde schnell klar: Einen eindeutigen Ballmode-Trend gibt es nicht. Außer dass alles erlaubt ist, was gefällt, solange es zum Ball passt. Das Motto des Abends war: „Lachen ist die beste Medizin“. Als Clown kostümiert kam jedoch...