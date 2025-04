Frühlingskonzert mit den Original Grünhainer Jagdhornbläsern in der Matthäuskirche in Zwickau-Bockwa

Am letzten Samstag im März laden die Matthäuskirche und die international renommierten Grünhainer Jagdhornbläser zum Frühlingskonzert ein.

Am 29. März vertreiben die Grünhainer Jagdhornbläser in der Matthäuskirche im Zwickauer Stadtteil Bockwa den Winter mit ihrem Frühlingskonzert. Dieses bedeutende Kirchenbauwerk der Neogotik in Sachsen wird von den sieben Musikern in traditioneller Tracht – grüner Anzug und Jägerhut – mit Fürst-Pless-Machinenhörnern und Oktavhörnern...