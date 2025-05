Frühlingsvolksfest in Zwickau verlängert: Veranstalter erklärt Entscheidung

Ursprünglich sollte das Frühlingsvolksfest in Zwickau am 11. Mai enden. Der Veranstalter hat nun jedoch eine Verlängerung bekannt gegeben und will das Feuerwerk nachholen. Wie kam es zu der Entscheidung?

Das Frühlingsfest in Zwickau dauert dieses Jahr länger als ursprünglich geplant: Eigentlich sollte das Fest am 11. Mai enden, begonnen hatte es am 25. April. Nun verlängert der Veranstalter das Volksfest um vier Tage: Vom 15. bis zum 18. Mai dreht sich das Riesenrad noch einmal auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Der Veranstalter – der...