FSV Zwickau lädt zur ersten Rot-Weißen Kneipennacht

In mehr als 15 Kneipen und anderen Lokalen der Zwickauer Innenstadt soll die Meisterfeier von 1950 nachgeholt werden.

Zur ersten Rot-Weißen Kneipennacht wird am Freitag, 25. April, in Zwickau eingeladen. Unter dem Motto „Hurra! Zwickau ist Meister“ will der Fußballklub FSV Zwickau gemeinsam mit Gastronomen die Feier zur Meisterschaft aus dem Jahr 1950 nachholen, als die damalige ZSG Horch Zwickau am 16. April erster DDR-Meister überhaupt wurde. Nach...