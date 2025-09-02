Fünf Runden Schnaps aufs Haus? Restaurant in Zwickau ist zu gut, um wahr zu sein

Ein neues Lokal macht wegen hervorragender Rezensionen auf Google Maps von sich reden. Ein genauerer Blick zeigt jedoch: Das Restaurant existiert gar nicht.

„Amelie Al Dente“? Wer denkt sich denn einen solchen Namen für ein Restaurant aus? Diese Frage stellen sich Nutzer von Google Maps, die über den Eintrag der neuen Gaststätte in Zwickau stolpern. Denn der Name bedeutet so viel wie „Amelie bissfest“, und wer will schon gern eine Frau namens Amelie verspeisen? Trotzdem scheint das Lokal an...