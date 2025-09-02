Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fünf Runden Schnaps aufs Haus? Restaurant in Zwickau ist zu gut, um wahr zu sein

Kostenlose Schnäpse in Zwickau? Man sollte nicht alles glauben, was man online liest.
Kostenlose Schnäpse in Zwickau? Man sollte nicht alles glauben, was man online liest. Bild: Symbolfoto: Axel Heimken/dpa/Archiv
Kostenlose Schnäpse in Zwickau? Man sollte nicht alles glauben, was man online liest.
Zwickau
Fünf Runden Schnaps aufs Haus? Restaurant in Zwickau ist zu gut, um wahr zu sein
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Ein neues Lokal macht wegen hervorragender Rezensionen auf Google Maps von sich reden. Ein genauerer Blick zeigt jedoch: Das Restaurant existiert gar nicht.

„Amelie Al Dente“? Wer denkt sich denn einen solchen Namen für ein Restaurant aus? Diese Frage stellen sich Nutzer von Google Maps, die über den Eintrag der neuen Gaststätte in Zwickau stolpern. Denn der Name bedeutet so viel wie „Amelie bissfest“, und wer will schon gern eine Frau namens Amelie verspeisen? Trotzdem scheint das Lokal an...
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:43 Uhr
1 min.
Neuer Vorstand gewählt: Moritz Kunz führt die Jusos Vogtland
Moritz Kunz (Zweiter von links) ist neuer Vorsitzender der Jusos Vogtland.
Moritz Kunz führt künftig die Jusos Vogtland. In Reichenbach wählte die politische Arbeitsgemeinschaft jetzt einen neuen Vorstand.
Daniela Hommel-Kreißl
09:40 Uhr
1 min.
Greiz: Hausflur mit Löschschaum ausgesprüht - Zeugen gesucht
Die Polizei in Greiz sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen.
Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen – auch im sächsischen Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
01.08.2025
5 min.
„Würde gern minus 5 Sterne geben“: Wie Chemnitzer Behörden auf Google bewertet werden
Gerade aus dem Gerichtssaal raus und schon bewertet. Selbst das Landgericht hat Google-Sterne.
Ob die Pizzeria nebenan oder eben das Finanzamt: Auf Google kann fast alles und jeder bewertet werden. Wie stehen die Sterne für die Chemnitzer Behörden?
Luisa Ederle
29.08.2025
4 min.
Letzter Tag für McDonald’s in Zwickau-Arcaden: Haben Fast-Food-Restaurants in Innenstädten überhaupt noch eine Chance?
Sehr bald gibt es in Zwickau nur noch eine McDonald’s-Filiale. Das Restaurant in der Innenstadt schließt.
Dass der Fastfood-Riese das Einkaufszentrum verlässt, war schon länger klar. Jetzt steht fest, an welchem Tag dort zum letzten Mal Burger, Pommes und Kaffee über den Tresen gehen. Ist das Stadtzentrum für Schnellrestaurants ein schlechtes Pflaster?
Elsa Middeke
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
Mehr Artikel