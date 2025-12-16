MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Fünfte Mülsener Lichterfahrt: Mio (4) ist mit seinem Mini-Traktor dabei

Bei Kühnerts fahren drei Generationen mit im Weihnachts-Truck-Tross – auch Mio will, wie im Vorjahr, wieder mitmachen.
Bei Kühnerts fahren drei Generationen mit im Weihnachts-Truck-Tross – auch Mio will, wie im Vorjahr, wieder mitmachen. Bild: Bert Harzer
Bei Kühnerts fahren drei Generationen mit im Weihnachts-Truck-Tross – auch Mio will, wie im Vorjahr, wieder mitmachen.
Bei Kühnerts fahren drei Generationen mit im Weihnachts-Truck-Tross – auch Mio will, wie im Vorjahr, wieder mitmachen. Bild: Bert Harzer
Zwickau
Fünfte Mülsener Lichterfahrt: Mio (4) ist mit seinem Mini-Traktor dabei
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 23. Dezember rollen die Weihnachts-Trucks wieder durch den Mülsengrund. Eine Familie hat keine Lichterfahrt verpasst, auch wenn da viel Arbeit drinsteckt.

Am Abend des 23. Dezember verwandelt sich Mülsen zum fünften Mal in ein rollendes Lichtermeer. Bei gesperrter Hauptstraße starten 53 Trucks, Traktoren, Busse und Baufahrzeuge um 17 Uhr in Wulm. Gegen 18.30 Uhr will der Tross in Marienau ankommen. Mit dabei: der vierjährige Mio Kühnert aus Pöhlau.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.12.2025
2 min.
Rollender Weihnachtszauber in Zwickau: Die schönsten Bilder von der Lichterfahrt
 8 Bilder
Die erste von zwei Lichterfahrten zur Adventszeit in der Region Zwickau lockte Tausende Menschen auf die Straßen. Auch wenn einige Verkehrsteilnehmer versuchten, die Straßensperrungen zu umfahren.
Ralph Köhler
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
09.11.2025
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
Mehr Artikel