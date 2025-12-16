Fünfte Mülsener Lichterfahrt: Mio (4) ist mit seinem Mini-Traktor dabei

Zwickau
Am 23. Dezember rollen die Weihnachts-Trucks wieder durch den Mülsengrund. Eine Familie hat keine Lichterfahrt verpasst, auch wenn da viel Arbeit drinsteckt.
Am Abend des 23. Dezember verwandelt sich Mülsen zum fünften Mal in ein rollendes Lichtermeer. Bei gesperrter Hauptstraße starten 53 Trucks, Traktoren, Busse und Baufahrzeuge um 17 Uhr in Wulm. Gegen 18.30 Uhr will der Tross in Marienau ankommen. Mit dabei: der vierjährige Mio Kühnert aus Pöhlau.
