Für ein paar Kröten? Warum ein Mann aus Zwickau trotz Regen und Kälte wochenlang Warzentiere und Molche rettet

Igitt, Kröten: Sind die nicht glitschig, warzig, kalt? Ein Zwickauer sieht das anders. Zurzeit hilft er morgens und abends Kröten und Molchen, damit sie auf dem Weg zum Laichen nicht überfahren werden. Wer ihn begleitet, findet die Tiere irgendwann so niedlich wie Eiskönigin Elsa den Salamander Bruni.

Gummistiefel helfen nur bedingt gegen kalte Füße. Sie ändern nichts an der Mulmigkeit im Bauch beim Gedanken daran, gleich zum ersten Mal eine warzig-kalte Kröte in die Hand zu nehmen. Mittwochmorgens bei 4 Grad, Regen und weißer Atemluft geht es an der Reinsdorfer Schachtstraße aber genau darum: Kröten und Molche zu retten, die sich beim...