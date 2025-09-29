Fußball-Klassiker zwischen FSV Zwickau und Halleschem FC: Mehr als 300 Polizeibeamte im Einsatz

Zwickau
Unterstützung gab es vor und nach der Partie aus der Luft. Gäste-Fans beschädigten bei der Anreise einen Shuttlebus. Welche Bilanz die Polizei zieht.
Auf rund 1000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden an einem Shuttlebus, der vor der Partie zwischen dem FSV Zwickau und dem Halleschen FC am Sonntag im Einsatz war. Anhänger der Gäste ritzten mit einem scharfen Gegenstand den Schriftzug „Chemie Halle“ und darüber eine Krone in ein Kunststoffteil. Zudem wurde ein Nothammer entwendet....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.