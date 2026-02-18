MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Galerierundgang mit Kathi Halama: Sonderführung auf Schloss Wildenfels

Designerin Kathi Halama in der Ausstellung der Schlossgalerie Wildenfels.
Designerin Kathi Halama in der Ausstellung der Schlossgalerie Wildenfels. Bild: Ralf Wendland
Designerin Kathi Halama in der Ausstellung der Schlossgalerie Wildenfels.
Designerin Kathi Halama in der Ausstellung der Schlossgalerie Wildenfels. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Galerierundgang mit Kathi Halama: Sonderführung auf Schloss Wildenfels
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Chemnitzer Designerin Kathi Halama stellt zurzeit auf Schloss Wildenfels aus. Am Sonntag führt sie durch die Ausstellung.

Auch wenn die Öffnungszeiten der Schlossgalerie Wildenfels jahreszeitbedingt noch eingeschränkt sind – am Sonntag wird das mit einer Sonderführung kompensiert. Die Führung am 22. Februar, 14.30 Uhr bestreitet mit Kathi Halama eine der Künstlerinnen, deren Werke in der Sonderschau „Klaviatur der Vielfalt“ gezeigt werden. Halama stellt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
1 min.
Nach Wasserschaden auf Schloss Wildenfels: Galerie wieder ohne Einschränkungen zugänglich
Dorothea Landrock-List im „Raum der Poesie“, Bestandteil der Sonderausstellung im Schloss.
Noch bis Ende Februar zeigt die Schlossgalerie Wildenfels eine Sonderausstellung mit Arbeiten von Kathi Halama und Eva-Maria Richter.
Holger Weiß
20.11.2025
2 min.
Neue Ausstellung auf Schloss Wildenfels: Malerei, Mode und Design aus Chemnitz
Designerin Kathia Halama in der Ausstellung auf Schloss Wildenfels.
Kathi Halama und Eva-Maria Richter ist die aktuelle Ausstellung in der Schlossgalerie Wildenfels gewidmet. Was die beiden Künstlerinnen verbindet.
Holger Weiß
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
12:01 Uhr
3 min.
Nach dem Aus der Gastrofabrik in Plauen: In diesem Lokal steht eine Neueröffnung an
Das frühere australische Restaurant „Uluru“ am Dittrichplatz wird derzeit entkernt und umgebaut.
Für einige der von der Firmeninsolvenz betroffenen Objekte gibt es Hoffnung. Nachdem bereits das Bowlingcenter am Klostermarkt neu startete, soll es jetzt auch an anderer Stelle weitergehen.
Sabine Schott
12:00 Uhr
3 min.
Urlaubsregion: Markneukirchen erhöht Gästetaxe
Zu touristischen Angeboten zählt das Skigebiet Kegelberg Erlbach, hier unter Flutlicht.
Der tägliche Obolus für Erwachsene und Kinder wird angehoben. Das hat einen große Mehrheit des Stadtrates entschieden. Welche Gründe dafür ins Feld geführt werden.
Ronny Hager
Mehr Artikel