Galerierundgang mit Kathi Halama: Sonderführung auf Schloss Wildenfels

Die Chemnitzer Designerin Kathi Halama stellt zurzeit auf Schloss Wildenfels aus. Am Sonntag führt sie durch die Ausstellung.

Auch wenn die Öffnungszeiten der Schlossgalerie Wildenfels jahreszeitbedingt noch eingeschränkt sind – am Sonntag wird das mit einer Sonderführung kompensiert. Die Führung am 22. Februar, 14.30 Uhr bestreitet mit Kathi Halama eine der Künstlerinnen, deren Werke in der Sonderschau „Klaviatur der Vielfalt“ gezeigt werden. Halama stellt...