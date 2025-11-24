Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Ganz schön makaber: Kabarettist „Der Tod“ verschont die Zwickauer kein bisschen

„DerTod“ begrüßt in der „Neuen Welt“ zahlreiche potenzielle Kunden.
„DerTod“ begrüßt in der „Neuen Welt“ zahlreiche potenzielle Kunden. Bild: Ralf Wendland
Emma Ruckdeschel hat sich mit mehreren Sets schwarzen Heftpflasters eingedeckt.
Emma Ruckdeschel hat sich mit mehreren Sets schwarzen Heftpflasters eingedeckt. Bild: Torsten Piontkowski
Eine Begegnung mit dem Tod kann auch sehr lustig sein.
Eine Begegnung mit dem Tod kann auch sehr lustig sein. Bild: Ralf Wendland
„DerTod“ begrüßt in der „Neuen Welt“ zahlreiche potenzielle Kunden.
„DerTod“ begrüßt in der „Neuen Welt“ zahlreiche potenzielle Kunden. Bild: Ralf Wendland
Emma Ruckdeschel hat sich mit mehreren Sets schwarzen Heftpflasters eingedeckt.
Emma Ruckdeschel hat sich mit mehreren Sets schwarzen Heftpflasters eingedeckt. Bild: Torsten Piontkowski
Eine Begegnung mit dem Tod kann auch sehr lustig sein.
Eine Begegnung mit dem Tod kann auch sehr lustig sein. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Ganz schön makaber: Kabarettist „Der Tod“ verschont die Zwickauer kein bisschen
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei seiner Death-Comedy konnte das Publikum in der „Neuen Welt“ dem Tod am Sonntag ins Auge sehen. Eine Nahtod-Erfahrung der besonders schwarzen Art.

Eine Sanduhr verkündet, dass die Zeit bis zu seinem Auftritt langsam abläuft. Und dann heißt der Tod auch schon seine „lieben Seelen“ willkommen. Etwa die Hälfte in der nicht ganz ausverkauften „Neuen Welt“ verfügt bereits über „Nahtod-Erfahrung“ – sie hat den großen Unbekannten schon vor Jahresfrist erlebt und sich damals...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
04.11.2025
4 min.
Ilse Bähnert geht in Zwickau auf Mörderjagd
Als Ilse Bähnert begab sich Tom Pauls in der „Neuen Welt“ auf Verbrecherjagd.
Als Ilse Bähnert ist Tom Pauls einem mysteriösen Mordfall auf der Spur. Doch wird die sächsische Antwort auf Miss Marple den Verdächtigen in der „Neuen Welt“ in Zwickau auch fassen?
Torsten Piontkowski
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
31.10.2025
3 min.
„Zwickau lacht“: Sparetime-Bar wird zur Comedy-Bühne
Passun präsentierte sich als „Vorzeige-Kanake“ aus Berlin.
Auf der Zwickauer Kneipen- und Partymeile feierte am Donnerstag ein Comedy-Format Premiere, das fortan monatlich das Zwerchfell des Publikums kitzeln soll. Doch hielt der Auftakt, was er versprach?
Torsten Piontkowski
17:30 Uhr
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
Mehr Artikel