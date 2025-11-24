Ganz schön makaber: Kabarettist „Der Tod“ verschont die Zwickauer kein bisschen

Bei seiner Death-Comedy konnte das Publikum in der „Neuen Welt“ dem Tod am Sonntag ins Auge sehen. Eine Nahtod-Erfahrung der besonders schwarzen Art.

Eine Sanduhr verkündet, dass die Zeit bis zu seinem Auftritt langsam abläuft. Und dann heißt der Tod auch schon seine „lieben Seelen“ willkommen. Etwa die Hälfte in der nicht ganz ausverkauften „Neuen Welt“ verfügt bereits über „Nahtod-Erfahrung“ – sie hat den großen Unbekannten schon vor Jahresfrist erlebt und sich damals...