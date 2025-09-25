Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ganz schön mutig: Wie zwei Freizeit-Models bei der Zwickauer Fashion Night den Catwalk erobern

Von Anfang an als Model bei der Mercedes Fashion Night dabei: Sophie Trommer (29) in einem burgunderfarbenen Outfit von Kress-Mode Zwickau.
Von Anfang an als Model bei der Mercedes Fashion Night dabei: Sophie Trommer (29) in einem burgunderfarbenen Outfit von Kress-Mode Zwickau. Bild: Ludmila Thiele
Von Anfang an als Model bei der Mercedes Fashion Night dabei: Sophie Trommer (29) in einem burgunderfarbenen Outfit von Kress-Mode Zwickau.
Von Anfang an als Model bei der Mercedes Fashion Night dabei: Sophie Trommer (29) in einem burgunderfarbenen Outfit von Kress-Mode Zwickau. Bild: Ludmila Thiele
Ganz schön mutig: Wie zwei Freizeit-Models bei der Zwickauer Fashion Night den Catwalk erobern
Von Thomas Croy
Zwei ganz normale Frauen – Studentin und Justizfachangestellte – wagen sich auf den Laufsteg. Doch was auf den ersten Blick nach Glamour und Spaß aussieht, kostet Mut und eine Menge Nerven.

Im Marktcafé im Rathaus riecht es nach frischem Kaffee. Lea Lehmann hat sich eine Tasse bestellt. Sie ist 23, Studentin an der Westsächsischen Hochschule Zwickau, und am Samstag zum zweiten Mal Teil der Mercedes Fashion Night. Die junge Frau aus Oberhohndorf wirkt quirlig, offen, ein bisschen aufgeregt, wenn sie erzählt, wie alles angefangen...
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 27.09.2025
 4 Bilder
US-Präsident Donald Trump ballt die Faust, während er die Zuschauer beim Ryder Cup Golfturnier auf dem Bethpage Black Golfplatz in Farmingdale in den USA begrüßt.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
15:15 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Blick vom Riesenrad auf den Rummel beim Herbstvolksfest im vergangenen Jahr. In diesem Jahr gibt es neue Attraktionen.
Rummelvergnügen, Modenacht-Glamour, Gartenbahntreffen, Bühnenshows und Kanonenschießen: Viel zu erleben gibt es am Wochenende im Landkreis Zwickau. „Freie Presse“ hat 13 Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
16.09.2025
4 min.
„Wir zehren das ganze Jahr davon“: Wie die Zwickauer Fashion-Night nachhaltige Impulse liefert
Vorfreude auf die Zwickauer Fashion-Night. Madeleine Kühn von Kress-Mode am Hauptmarkt über die neue Saison: „Es wird kuschelig“.
Kleiderschrank-Update und City-Boost: Das große Modeereignis am 27. September bietet den Zwickauern nicht nur Glamour und Inspiration, sondern verhilft auch dem Einzelhandel zu einem Schub.
Thomas Croy
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel