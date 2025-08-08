Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Thema Gazakrieg beschäftigt auch die Zwickauer Polizei.
Das Thema Gazakrieg beschäftigt auch die Zwickauer Polizei. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Das Thema Gazakrieg beschäftigt auch die Zwickauer Polizei.
Das Thema Gazakrieg beschäftigt auch die Zwickauer Polizei. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Zwickau
Gazakonflikt: Botschaften im Stadtgebiet von Zwickau aufgetaucht
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kriminalpolizei prüft derzeit, ob die Inhalte strafrechtlich relevant sind.

Zwickau.

In Zwickau sind in den vergangenen Tagen zwei Botschaften aufgetaucht, die sich mit dem Nahostkonflikt befassten. Darüber hat die Polizei informiert. Zum einen hatten Unbekannte auf der Gedenkplatte für die ehemalige Synagoge der jüdisch orthodoxen Gemeinde Zwickau an der Katharinenstraße ein Plakat angebracht, welches den Nahostkonflikt thematisiert. Das Plakat ließ sich rückstandslos entfernen. Zum anderen hatten Unbekannte mit schwarzer Farbe Worte im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt auf den Gehweg vor das Glaubenszentrum an der Straße Am Hammerwald geschrieben. Eine mögliche Strafbarkeit des Inhaltes werde derzeit in beiden Fällen geprüft, heißt es. Zu den Text-Inhalten machte die Polizei keine Angaben. (jarn)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
06.08.2025
1 min.
61-Jähriger aus Zwickau vermisst
Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Der Mann ist bereits seit mehreren Tagen nicht auffindbar.
Jens Arnold
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
05.08.2025
1 min.
Zwickau: Hoher Sachschaden nach versuchtem Einbruch bei Autohandel
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden.
Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.
Jens Arnold
Mehr Artikel