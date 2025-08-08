Gazakonflikt: Botschaften im Stadtgebiet von Zwickau aufgetaucht

Die Kriminalpolizei prüft derzeit, ob die Inhalte strafrechtlich relevant sind.

Zwickau.

In Zwickau sind in den vergangenen Tagen zwei Botschaften aufgetaucht, die sich mit dem Nahostkonflikt befassten. Darüber hat die Polizei informiert. Zum einen hatten Unbekannte auf der Gedenkplatte für die ehemalige Synagoge der jüdisch orthodoxen Gemeinde Zwickau an der Katharinenstraße ein Plakat angebracht, welches den Nahostkonflikt thematisiert. Das Plakat ließ sich rückstandslos entfernen. Zum anderen hatten Unbekannte mit schwarzer Farbe Worte im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt auf den Gehweg vor das Glaubenszentrum an der Straße Am Hammerwald geschrieben. Eine mögliche Strafbarkeit des Inhaltes werde derzeit in beiden Fällen geprüft, heißt es. Zu den Text-Inhalten machte die Polizei keine Angaben. (jarn)