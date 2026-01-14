Geburtenknick in Zwickau: Stadt will jetzt eine Kita schließen – ist das erst der Anfang?

Die Einrichtung an der Gutwasserstraße ist zu klein, um sie mit vertretbarem Aufwand weiterzubetreiben, heißt es aus dem Rathaus. Wie geht die Stadt mit der generell sinkenden Zahl an Kindern um?

Die Kita Gutwasserstraße in Zwickau ist etwas Besonderes. Das fängt schon beim Gebäude an: Die Einrichtung nahe dem Schwanenteich ist in einer kleinen, aber schmucken Villa untergebracht. Das Haus befindet sich in einem parkähnlichen Garten, in dem viele Bäume Schatten spenden. In der Kita geht es fast familiär zu, maximal 30 Kinder können...