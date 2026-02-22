MENÜ
  • Gedenken an Bergbaukatastrophe vor 66 Jahren: „Es geht mir darum, dass man die Verstorbenen nicht vergisst“

Die Prozession auf dem Weg zur Gedenkstele für die Katastrophenopfer auf dem Hauptfriedhof. Bild: Ralph Köhler
Die Prozession auf dem Weg zur Gedenkstele für die Katastrophenopfer auf dem Hauptfriedhof. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Gedenken an Bergbaukatastrophe vor 66 Jahren: „Es geht mir darum, dass man die Verstorbenen nicht vergisst“
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Reichlich 80 Menschen haben am Sonntagvormittag auf dem Hauptfriedhof der 123 Todesopfer der Grubenexplosion vom 22. Februar 1960 gedacht. Warum auch ein Mittdreißiger dabei war.

Auch 66 Jahre nach dem schrecklichen Explosionsunglück am 22. Februar 1960 im Steinkohlenwerk „Karl Marx“ im Zwickauer Bergbaurevier sind die 123 Toten des schwersten Grubenunglücks der DDR nicht vergessen.
