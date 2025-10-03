Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Ralf Wendland
Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Gedenken zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Zwickau hat es am Einheits- und Freiheitsdenkmal eine Gedenkveranstaltung zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit gegeben.

Das Einheits- und Freiheitsdenkmal am Alten Gasometer ist Schauplatz für eine Gedenkveranstaltung zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit gewesen. Das Motto „Dankbarkeit und Verpflichtung“. Die Erinnerung an die erkämpfte Freiheit und der Auftrag für Gegenwart und Zukunft standen im Fokus. Zu den Rednern gehörte Zwickaus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
5 min.
Merz mahnt zu "Kraftanstrengung" und "Aufbruch"
Bundeskanzler Merz wendet sich zum Tag der Einheit in einer sehr grundsätzlichen Rede an die Deutschen.
Zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit wendet sich der Bundeskanzler mit einem sehr grundsätzlichen Appell an seine Landsleute. Einen ähnlich großen Bogen schlägt auch der Ehrengast in Saarbrücken.
Katja Sponholz, Michael Evers und Verena Schmitt-Roschmann, dpa
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
27.09.2025
2 min.
Tag der Deutschen Einheit: Georg Milbradt hält Festrede im Erzgebirge
Professor Georg Milbradt ist ehemaliger Ministerpräsident von Sachsen.
Im Raum Stollberg sind öffentliche Gedenkveranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit rar. In Hohndorf allerdings findet jährlich eine statt – diesmal mit Ex-Ministerpräsident Georg Milbradt.
Katrin Hofmann
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
Mehr Artikel