Gedenken zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit

In Zwickau hat es am Einheits- und Freiheitsdenkmal eine Gedenkveranstaltung zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit gegeben.

Das Einheits- und Freiheitsdenkmal am Alten Gasometer ist Schauplatz für eine Gedenkveranstaltung zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit gewesen. Das Motto „Dankbarkeit und Verpflichtung“. Die Erinnerung an die erkämpfte Freiheit und der Auftrag für Gegenwart und Zukunft standen im Fokus. Zu den Rednern gehörte Zwickaus...