Gedenkort für Opfer des NSU-Terrors am Zwickauer Schwanenteich um Infotafel ergänzt

Am Hain mit den zehn Bäumen, die in Zwickau zum Gedenken an die Mordopfer des NSU gepflanzt wurden, liefert eine neue Schautafel Hintergrundwissen.

Viele Menschen kennen den Gedenkort auf der Ziegelwiese im Schwanenteichpark, aber nicht alle wissen um seine Geschichte und seinen Hintergrund: Der Hain mit den zehn Bäumen, die seit 2019 an die zehn Mordopfer des rechtsterroristischen NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) erinnern, wurde jetzt um eine Informationstafel ergänzt. Darauf wird... Viele Menschen kennen den Gedenkort auf der Ziegelwiese im Schwanenteichpark, aber nicht alle wissen um seine Geschichte und seinen Hintergrund: Der Hain mit den zehn Bäumen, die seit 2019 an die zehn Mordopfer des rechtsterroristischen NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) erinnern, wurde jetzt um eine Informationstafel ergänzt. Darauf wird...