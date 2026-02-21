Gedenkveranstaltungen in Zwickau und Werdau zum Jahrestag der Ukraine-Invasion geplant

Zwickau
Gedenken zum Jahrestag der Ukraine-Invasion: Friedensgebet und Solidaritätsaktionen in Zwickau und Werdau. Spenden für humanitäre Hilfe werden gesammelt.
Vereine in Zwickau und Werdau veranstalten anlässlich des vierten Jahrestages der russischen Invasion in die Ukraine Gedenkaktionen. Geplant sind Aktionen, die an die Opfer erinnern und Unterstützung für die Ukraine signalisieren, teilten die Vereine mit. Im Mittelpunkt stehen ein Friedensgebet am 24. Februar, 18 Uhr, im Zwickauer Dom und...
