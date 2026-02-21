MENÜ
  • Gedenkveranstaltungen in Zwickau und Werdau zum Jahrestag der Ukraine-Invasion geplant

Ein Friedensgebet zum Ukraine-Krieg wird im Zwickauer Dom stattfinden.
Ein Friedensgebet zum Ukraine-Krieg wird im Zwickauer Dom stattfinden. Bild: Ralph Koehler/Archiv
Ein Friedensgebet zum Ukraine-Krieg wird im Zwickauer Dom stattfinden.
Ein Friedensgebet zum Ukraine-Krieg wird im Zwickauer Dom stattfinden. Bild: Ralph Koehler/Archiv
Zwickau
Gedenkveranstaltungen in Zwickau und Werdau zum Jahrestag der Ukraine-Invasion geplant
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gedenken zum Jahrestag der Ukraine-Invasion: Friedensgebet und Solidaritätsaktionen in Zwickau und Werdau. Spenden für humanitäre Hilfe werden gesammelt.

Vereine in Zwickau und Werdau veranstalten anlässlich des vierten Jahrestages der russischen Invasion in die Ukraine Gedenkaktionen. Geplant sind Aktionen, die an die Opfer erinnern und Unterstützung für die Ukraine signalisieren, teilten die Vereine mit. Im Mittelpunkt stehen ein Friedensgebet am 24. Februar, 18 Uhr, im Zwickauer Dom und...
