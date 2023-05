Gefährliche Aktion in Zwickau: Unbekannte werfen Schottersteine auf die B 93

Die Steine landen auf den Frontscheiben von zwei Autos. Ein drittes Fahrzeug musste scharf bremsen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 3000 Euro. Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits Anfang Mai.

Zwickau. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Unbekannte haben am späten Montagnachmittag mindestens dreimal Schottersteine auf die B 93 in Zwickau geworfen. Die Tatzeiten liegen zwischen 16.55 und 18.05 Uhr, informiert Polizeisprecherin Christina Friedrich. Die Steine wurden über die Lärmschutzwand auf die Fahrbahn im Bereich der Mauritiusbrücke geworfen.

Sie landeten auf den Frontscheiben eines Volvo und eines Skoda. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Zunächst meldete sich gegen 16.55 Uhr ein 46-jähriger Skoda-Fahrer bei der Polizei. Nachdem die Polizeibeamten den Schaden aufgenommen und die Einsatzstelle verlassen hatten, gingen weitere Notrufe ein. Ein 43-jährige Volvo-Fahrer meldete gegen 18 Uhr eine Beschädigung seiner Frontscheibe. "Eine Frau informierte uns, dass sie nur durch eine Vollbremsung den Einschlag eines Steines verhindern konnte", sagt Christina Friedrich. Zeugen und möglicherweise weitere Betroffene sollen sich unter der Rufnummer 0375 44580 melden.

Bereits am 1. Mai gab es einen ähnlichen Fall in Zwickau - fast an der gleichen Stelle: Als ein 43-Jähriger mit einem Mercedes auf der Talstraße in Richtung City-Tunnel fuhr, traf auf Höhe der Einmündung Trillerstraße plötzlich ein größerer Stein die Motorhaube und die Frontscheibe des Autos. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Bei näherer Begutachtung der Fahrbahn wurden weitere Steine in ähnlicher Größe entdeckt. "Wir werden die Streifentätigkeit im Bereich intensivieren", kündigt Christina Friedrich an. Vergleichbare Fälle sorgten zuletzt auf der A 72 für Schlagzeilen. (hof)