  • Geflügelausstellung in Lichtentanne: Der Sieger bekommt eine Weihnachtsgans

Das Geheimnis um die Gans von Uwe Bochmann wird zur Geflügelausstellung gelüftet.
Das Geheimnis um die Gans von Uwe Bochmann wird zur Geflügelausstellung gelüftet.
Zwickau
Geflügelausstellung in Lichtentanne: Der Sieger bekommt eine Weihnachtsgans
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch schnattert der Festbraten munter, doch schon am Wochenende wird bei der Rassegeflügelschau in Lichtentanne eine Gans eine ganz besondere Rolle spielen.

Eine Dame spricht nicht gern über ihr Gewicht. Das ist bei Gänsen – wenn sie könnten – nicht anders, und im Falle eines besonderen Exemplares auch streng verboten. Momentan watschelt die Gans ohne Namen noch über den Hof von Uwe Bochmann. Das ändert sich am kommenden Wochenende. Dann findet im Gewerbepark Lichtentanne die Schau der...
