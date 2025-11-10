Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Geheime Schnäppchen: So kommt man an die Knacki-Räuchermänner aus dem Zwickauer Gefängnis

Zwickaus neue JVA-Chefin Emily Hofmann präsentiert den Renner aus dem Holzkunst-Sortiment ihres Hauses: Den sitzenden Gefangenen als Räuchermännchen hat einst ein Häftling entworfen.
Zwickaus neue JVA-Chefin Emily Hofmann präsentiert den Renner aus dem Holzkunst-Sortiment ihres Hauses: Den sitzenden Gefangenen als Räuchermännchen hat einst ein Häftling entworfen. Bild: Ralf Wendland
Zwickaus neue JVA-Chefin Emily Hofmann präsentiert den Renner aus dem Holzkunst-Sortiment ihres Hauses: Den sitzenden Gefangenen als Räuchermännchen hat einst ein Häftling entworfen.
Zwickaus neue JVA-Chefin Emily Hofmann präsentiert den Renner aus dem Holzkunst-Sortiment ihres Hauses: Den sitzenden Gefangenen als Räuchermännchen hat einst ein Häftling entworfen. Bild: Ralf Wendland
Geheime Schnäppchen: So kommt man an die Knacki-Räuchermänner aus dem Zwickauer Gefängnis
Von Bernd Appel
In der Justizvollzugsanstalt im Zwickauer Stadtzentrum stellen Gefangene unter anderem Holzkunst her, von der fast niemand weiß - dabei kann sie prinzipiell jeder erwerben.

Ein Räuchermännchen als Strafgefangener, der auf dem Bett sitzt und Zeitung liest - das ist seit vielen Jahren der Renner, wenn man so sagen will, im Verkaufssortiment des Zwickauer Gefängnisses. Es hat tatsächlich mal eine eigene Zeitung im Gefängnis gegeben, erläutern die Vollzugsbeamten vor der Vitrine, in der dieses und zahlreiche andere...
