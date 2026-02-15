MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  Geheime Treppen und dicke Mauern: Was Besucher der Schlossruine Hartenstein am Samstag zu sehen bekamen

Legt noch mal Holz in die Feuerschale nach: Sebastian Hessel, Vorsitzender des Vereins Schlossruine Hartenstein.
Legt noch mal Holz in die Feuerschale nach: Sebastian Hessel, Vorsitzender des Vereins Schlossruine Hartenstein. Bild: Ralf Wendland
Besucher auf dem Gelände der Schlossruine. Um die 200 Gäste waren da.
Besucher auf dem Gelände der Schlossruine. Um die 200 Gäste waren da. Bild: Jan-Dirk Franke
Für die kleinen Besucher hatten die Vereinsmitglieder ein Bastelzimmer vorbereitet. Solana Herber (9) bemalt hier eine Gipsfigur.
Für die kleinen Besucher hatten die Vereinsmitglieder ein Bastelzimmer vorbereitet. Solana Herber (9) bemalt hier eine Gipsfigur. Bild: Ralf Wendland
Kurz am Feuer aufwärmen, bevor die Besucher kommen: Rund 20 Vereinsmitglieder packten zum „Winterzauber“ mit an.
Kurz am Feuer aufwärmen, bevor die Besucher kommen: Rund 20 Vereinsmitglieder packten zum „Winterzauber“ mit an. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Geheime Treppen und dicke Mauern: Was Besucher der Schlossruine Hartenstein am Samstag zu sehen bekamen
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Bei der „Winterzauber“-Premiere des Schlossruine-Vereins konnten Gäste auch ins sonst nicht zugängliche Ecken schauen – und Geschichte aufsaugen. Einen Blick auf einen Krimidrehplatz gab es obendrein.

Um ein Haar hätte es André Nebe vergessen zu erzählen. „Da unten, bei der Linde, wo jetzt das weiße Auto steht, haben sie den Toten gefunden.“ Nebe deutet mit dem Finger auf den Fensterbogen in der Wand. Krimifans wissen das natürlich. Für die Erzgebirgskrimi-Folge „Der Tote im Burggraben“ wurde auch in der Schlossruine Hartenstein...
