Geheimnisse an Extremisten verraten? Zwickauer Ex-Polizeirevierleiter angeklagt

Der frühere Leiter des Polizeireviers Zwickau hat Informationen an eine extremistische Gruppierung weitergegeben. Ob es sich dabei tatsächlich um Dienstgeheimnisse handelte, muss das Gericht klären.

Zwickau. Eine dieser Corona-Demos im Februar 2022. Der Chef des Zwickauer Polizeireviers und der rechtsextreme Stadtrat Sven Georgi begrüßen sich mit Handschlag, wie gute alte Bekannte. Man kenne sich schon von den Demos während der Flüchtlingskrise, wird der Polizist später sagen, und außerdem gebühre es kommunalen Vertretern, Auskünfte von der Polizei zu erhalten. Nur eine kleine Szene am Rande einer Demo. Die "Freie Presse" hatte darüber berichtet, weil sie den Revierleiter an jenem Tag begleitete. Inzwischen stellt sich die Frage, ob der Polizeibeamte engeren Kontakt zur extremen Szene unterhielt, oder ob es einfach nur ein aufgeschlossener Polizist war, der mit allen einen offenen Umgang pflegen wollte.

Vielleicht gibt es bald Aufklärung. Der Beamte hat jetzt Post bekommen. In dem Kuvert: eine Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Zwickau. Der Vorwurf: Geheimnisverrat. Zwei Wochen hat der Beamte Zeit, sich schriftlich dazu zu äußern. Dann entscheiden die Richter, ob sie die Anklage zulassen. Wenn ja, gibt es noch dieses Jahr einen Prozess.

E-Mail half wohl extremistischem Bündnis

Damit nimmt ein brisanter Fall, der bei den Staatsanwälten schon in der Ablage gelandet war, wieder Fahrt auf. Es geht um eine E-Mail, die der damalige Revierleiter am 5. Mai 2022 exakt 10.03 Uhr von seiner dienstlichen Adresse aus an einen Empfänger verschickt hat, der am 14. Mai eine Kundgebung auf dem Hauptmarkt durchführen wollte. Der Empfänger: das "Volksstimme Bürgerbündnis Zwickau". Keine gewöhnliche Gruppierung. Der Verfassungsschutz hat sie inzwischen als extremistisch eingestuft, ordnet sie dem Bereich "verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates" zu. Ausgerechnet ihr hat der Polizeibeamte eine Mail mit sensiblen Informationen geschickt.

Das ist unstrittig. Und die Mail hat der extremistischen Organisation geholfen, ihre Kundgebung auf dem Hauptmarkt durchzuführen, die ihr im Vorfeld vom Landratsamt an diesem Ort untersagt worden war. Die Behörde hatte das "Bürgerbündnis" ursprünglich auf den Kornmarkt verwiesen. Weil an jenem 14. Mai die Stadt Zwickau auf dem Hauptmarkt ein interkulturelles Fest durchführen wollte. Gegen die Entscheidung klagte das "Bürgerbündnis" und bekam Recht.