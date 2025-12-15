Geheimnisse einer 50-Jährigen: Zehn Fakten zur Zwickauer Pyramide, die kaum jemand kennt

Fünf Meter hoch, 28 Figuren auf vier Ebenen, doch nur wenige kennen die interessanten Geschichten hinter der Zwickauer Pyramide. Für ihren Erbauer wird das Wiedersehen zum kleinen Zeitreise-Moment.

Eberhard Schilbach bleibt stehen und schaut hinauf. Auf dem Kornmarkt dreht sich die Zwickauer Pyramide, fünf Meter hoch, vertraut und doch fern – denn der 89-Jährige hat sie lange nicht mehr aus der Nähe gesehen. Seine Frau stützt ihn, das Laufen fällt ihm schwer. Aber als er vor seinem Werk steht, richtet er sich ein wenig auf. „Wenn...