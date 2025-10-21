Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Geheimnissvolle Orte: Fotoausstellung in Zwickau führt an „Lost Places“

Michael Soós und Saskia Jeraufke in der Fotoausstellung „Lost Places Fotografie" im Projekt 46.
Michael Soós und Saskia Jeraufke in der Fotoausstellung „Lost Places Fotografie" im Projekt 46. Bild: H. Weiß
Michael Soós und Saskia Jeraufke in der Fotoausstellung „Lost Places Fotografie" im Projekt 46.
Michael Soós und Saskia Jeraufke in der Fotoausstellung „Lost Places Fotografie" im Projekt 46. Bild: H. Weiß
Zwickau
Geheimnissvolle Orte: Fotoausstellung in Zwickau führt an „Lost Places“
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Echos der Vergangenheit“ heißt die Fotoausstellung von Saskia Jeraufke und Michael Soós im „Projekt 46“ in Zwickau. Was das Begleitprogramm bietet.

Mal morbid, mal märchenhaft, aber immer etwas geheimnisvoll – das sind die Motive der Fotos, die Saskia Jeraufke und Michael Soós bis Mitte November im „Projekt 46“ in der Zwickauer Hauptstraße ausstellen. Die Künstler haben sich dem Genre der Lost-Places-Fotografie verschrieben. „Echos der Vergangenheit“ heißt ihre Ausstellung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.10.2025
2 min.
Entdeckungstour durchs Zwickauer Land lockt mit Gewinnen
Jana Gunstheimer in einer der Stall-und-Sterne-Ferienwohnungen in Hirschfeld.
Die Zukunftsregion Zwickau beteiligt sich mit Erlebnistagen am Jubiläum „30 Jahre Leader in Sachsen“. Dabei kann man entdecken, was Fördermittel der Europäischen Union hierzulande ermöglicht haben.
Holger Weiß
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:40 Uhr
4 min.
Trotz Nachteil ihrer Freiluftbahn: Chemnitzer Eisschnellläufer wollen sich im Junioren-Weltcup beweisen
Mika Louise Brandt ist eines von vier Chemnitzer Nachwuchstalenten, das bei der Deutschen Meisterschaft der Erwachsenen in Inzell überzeugen konnte.
Auf dem Eisoval im heimischen Küchwald beginnt die Saison erst kommende Woche. Damit die Sportler des ECC trotzdem in den nächsten Monaten vorn mitmischen können, hat der Verein zuletzt viel getan.
Anika Zimny
14.10.2025
4 min.
„Vielleicht schaffen wir 15.000 Besucher“: Zwickauer Ausstellung mit Wismut-Kunst erweist sich als Publikumsmagnet
Astrid Leonhard (l.) und Marianne Müller gehören zu den 50 Ehrenamtlichen, die die Öffnungszeiten der Ausstellung „Sonnensucher“. Die Schau zeigt Kunst aus dem Bestand der Wismut.
Vor der Baumwollspinnerei in Zwickau-Pölbitz warten schon am Morgen Besuchergruppen darauf, dass sich die Türen zur „Sonnensucher!“-Ausstellung öffnen. Wer die Schau noch sehen will, muss sich sputen.
Holger Weiß
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
Mehr Artikel