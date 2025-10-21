Geheimnissvolle Orte: Fotoausstellung in Zwickau führt an „Lost Places“

„Echos der Vergangenheit“ heißt die Fotoausstellung von Saskia Jeraufke und Michael Soós im „Projekt 46“ in Zwickau. Was das Begleitprogramm bietet.

Mal morbid, mal märchenhaft, aber immer etwas geheimnisvoll – das sind die Motive der Fotos, die Saskia Jeraufke und Michael Soós bis Mitte November im „Projekt 46“ in der Zwickauer Hauptstraße ausstellen. Die Künstler haben sich dem Genre der Lost-Places-Fotografie verschrieben. „Echos der Vergangenheit“ heißt ihre Ausstellung...