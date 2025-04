Geldsegen kommt in goldenen Umschlägen nach Mülsen

Der zweite März-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie geht nach Mülsen. Dort gab es am Samstag ein Gewinnerfest auf dem Gelände an der Festscheune im Ortsteil Thurm.

In Mülsen strahlen glückliche Gewinner mit der Sonne um die Wette, denn der zweite März-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie, der im Rahmen einer Sonderverlosung zusätzlich ausgeschüttet wurde, fließt in die Gemeinde. In Summe 1,4 Millionen Euro steckten in den goldenen Umschlägen, die an Losinhaber ausgereicht worden sind.