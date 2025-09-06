Geleaktes Spar-Papier sorgt im Theater Plauen-Zwickau für Aufregung – Leitung reagiert mit Rundschreiben an Belegschaft

Eigentlich war das Papier schon überholt. Doch in der Liste mit Sparvorschlägen steckt Sprengstoff für das Kulturleben der Region. Warum sich die Theaterleitung zum Handeln genötigt sah.

In den Proberäumen, Werkstätten und auf den Bürofluren des Theaters Plauen-Zwickau wird in diesen Tagen nicht nur über das nächste Stück diskutiert. Beim Pausengespräch auf dem Flur, in der Kantine oder beim Stimmen der Instrumente ist plötzlich ein anderes Thema, das nie ganz verschwindet, wieder hochgekocht worden: die Unsicherheit über...