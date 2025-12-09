Gemeinsames Weihnachtssingen in Wilkau-Haßlau: Ein Fest für Groß und Klein

Der Marktplatz in Wilkau-Haßlau wird wieder zum Zentrum des Weihnachtssingens. Auch in diesem Jahr kann jeder kommen und einfach mitsingen.

Nach der gelungenen Premiere des Weihnachtssingens in Wilkau-Haßlau folgt in diesem Jahr eine weitere musikalische Veranstaltung, an der jeder teilnehmen kann. Am 20. Dezember ab 17 Uhr erklingen auf dem Marktplatz im Stadtzentrum rund um den Weihnachtsbaum etwa eine Stunde lang bekannte Weihnachtslieder. Der Kinderchor der Comeniusschule singt... Nach der gelungenen Premiere des Weihnachtssingens in Wilkau-Haßlau folgt in diesem Jahr eine weitere musikalische Veranstaltung, an der jeder teilnehmen kann. Am 20. Dezember ab 17 Uhr erklingen auf dem Marktplatz im Stadtzentrum rund um den Weihnachtsbaum etwa eine Stunde lang bekannte Weihnachtslieder. Der Kinderchor der Comeniusschule singt...