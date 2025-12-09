Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Gemeinsames Weihnachtssingen in Wilkau-Haßlau: Ein Fest für Groß und Klein

Rund um den Weihnachtsbaum in Wilkau-Haßlau werden Weihnachtslieder gesungen.
Rund um den Weihnachtsbaum in Wilkau-Haßlau werden Weihnachtslieder gesungen. Bild: Ralph Köhler
Rund um den Weihnachtsbaum in Wilkau-Haßlau werden Weihnachtslieder gesungen.
Rund um den Weihnachtsbaum in Wilkau-Haßlau werden Weihnachtslieder gesungen. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Gemeinsames Weihnachtssingen in Wilkau-Haßlau: Ein Fest für Groß und Klein
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Marktplatz in Wilkau-Haßlau wird wieder zum Zentrum des Weihnachtssingens. Auch in diesem Jahr kann jeder kommen und einfach mitsingen.

Nach der gelungenen Premiere des Weihnachtssingens in Wilkau-Haßlau folgt in diesem Jahr eine weitere musikalische Veranstaltung, an der jeder teilnehmen kann. Am 20. Dezember ab 17 Uhr erklingen auf dem Marktplatz im Stadtzentrum rund um den Weihnachtsbaum etwa eine Stunde lang bekannte Weihnachtslieder. Der Kinderchor der Comeniusschule singt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
03.12.2025
3 min.
Rewe und Edeka kämpfen in Wilkau-Haßlau um den besten Standort
Noch hat an der Zwickauer Straße in Wilkau-Haßlau der Rewe-Markt geöffnet.
Edekas langfristige Planung trifft auf Rewes bestehende Verträge. Das Ringen um den Standort bleibt spannend. Rewe hat offenbar ein neues Grundstück gefunden.
Frank Dörfelt
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
06:00 Uhr
4 min.
Vom Westen in den Osten: Dieser Konzern hat jetzt seinen Sitz im Landkreis Zwickau statt in Niedersachsen
Haben den Sitz der Welp-Gruppe in den Landkreis Zwickau verlegt: Ronald Gerschewschki (l.) und Uwe Schneider.
Mit der Panzerung von Fahrzeugen hat sich die Firma Indikar in Wilkau-Haßlau einen Namen gemacht. Nun wird die Stadt zum Zentrum der gesamten Gruppe, zu der Indikar gehört. Doch wie kam es dazu?
Jan-Dirk Franke
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
Mehr Artikel