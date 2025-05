Georgenplatz-Umbau in Zwickau reicht weit: Neuer Frühstücks-Imbiss startet trotz Straßensperrung vor der Tür

Im früheren „Orion“-Erotikgeschäft nahe des Neumarktes hat der Backshop „Break’Fast“ eröffnet. Die Inhaber wollen sich von der Großbaustelle Georgenplatz den Start nicht verderben lassen – auch wenn sie sich auf ihr Angebot auswirkt.

Den Start am Montag hatte Marius Glaser (26) sich ein bisschen anders vorgestellt. „Wir wussten, dass die Baustelle am selben Tag losgeht wie unser Laden“, sagt er. „Aber dass es gleich so krass wird, hätten wir nicht gedacht.“ Gleich vor ihrer Tür: eine Straßensperre. Denn der neue Backshop mit Selbstbedienung namens „Break’Fast“...