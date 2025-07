Geplante Liebesmauer in Zwickau: Disput mit Denkmalschutz beigelegt – Ärger wegen neuer Terrassen

Die ersten Liebeskacheln für die Peter-Breuer-Straße sind fertig. Mit dem Denkmalschutz haben sich die Initiatoren geeinigt. Doch das Ordnungsamt ist noch nicht zufrieden.

Die Peter-Breuer-Straße hat sich am vergangenen Freitag so quirlig gezeigt, wie es sich Händler und Gastronomen nach der geplanten Wiederbelebung als Kneipenstraße erhoffen. An diesem Tag gestalteten Besucher die ersten Kacheln für die sogenannte Liebesmauer, die Zwickau ab Oktober als Touristenmagnet und Fotopunkt bereichern soll....