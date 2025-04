Geplante Steuererleichterungen für die Gastronomie: Senken Westsachsens Gastwirte nun die Preise?

Sieben statt 19 Prozent Mehrwertsteuer stehen im Sondierungspapier von Union und SPD. Bei den Gastwirten in Westsachsen kommt das unterschiedlich an. In einem Punkt sind sie sich aber einig.

Steigende Personalkosten, hohe Energie- und Lebensmittelpreise, Personalmangel - die Sorgenliste der Gastronomie in Westsachsen ist lang. Auch die Corona-Krise wirkt vielerorts nach. Denn der während der Pandemie geltende ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent lief Ende 2023 aus, seitdem sind es wieder 19 Prozent. Union und SPD wollen... Steigende Personalkosten, hohe Energie- und Lebensmittelpreise, Personalmangel - die Sorgenliste der Gastronomie in Westsachsen ist lang. Auch die Corona-Krise wirkt vielerorts nach. Denn der während der Pandemie geltende ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent lief Ende 2023 aus, seitdem sind es wieder 19 Prozent. Union und SPD wollen...