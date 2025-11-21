Geplanter Klinikverbund im Landkreis Zwickau: Jetzt äußert sich Landrat Michaelis

Wenige Tage vor der entscheidenden Kreistagssitzung zur Rettung der insolventen Pleißental-Klinik meldet sich Carsten Michaelis zu Wort – und weist Kritik an dem Vorhaben zurück.

Die Stoßrichtung ist seit zwei Wochen bekannt: Um die insolvente Pleißental-Klinik in Werdau zu retten, will der Landkreis Zwickau einen Klinikverbund gründen. Unter einem Dach sollen das Haus in Werdau und das Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau gebündelt werden – um Kosten zu sparen. Am Montag soll darüber der Kreistag entscheiden. Erste...