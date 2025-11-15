Geplanter Krankenhausverbund im Landkreis Zwickau: Rettung oder Ruin?

30 Millionen Euro vom Konto des Glauchauer Virchow-Klinikums sollen das Überleben der Werdauer Pleißental-Klinik sichern. Kritiker fürchten, dass der Landkreis damit beide Krankenhäuser verlieren könnte.

Dies ist eine Geschichte mit zwei Sichtweisen. Zwei Blickwinkel, die sich absolut nicht miteinander vertragen, die von komplett gegensätzlichen Standpunkten ausgehen und zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Beide Lager haben gemein, dass sie das Beste für die Gesundheitsversorgung im Landkreis Zwickau erreichen wollen, das kann...