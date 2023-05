Geplanter Lichtentanner Dorfkonsum soll "Landlichter" heißen

Die ersten Nägel mit Köpfen sind gemacht. Am Montag trafen sich in der "Barbara" die potenziellen Mitglieder einer zu bildenden Genossenschaft und berieten über die Satzung. Worum geht es? Schon kurz nachdem die jahrzehntelange Chefin des örtlichen Lebensmittel- und Feinkostgeschäftes, Heidrun Möckel, ihre Absicht verkündet hatte in den Ruhestand...