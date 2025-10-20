Gerichtsentscheidung zum Zwickauer Ex-Revierleiter kommt viel zu spät

Zwei Jahre hat das Amtsgericht Zwickau gebraucht, um die Akte des Beamten zu schließen. Das ist indiskutabel.

Angesichts der Aufregung, die die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen den früheren Leiter des Zwickauer Polizeireviers vor gut drei Jahren verursacht haben, mag die Entscheidung des Amtsgerichts überraschen. Aber es ist völlig legitim, wenn das Gericht zu einer anderen Einschätzung kommt als die Ankläger. Und da das Landgericht den...