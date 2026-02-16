Gerüchte um neues 60-Milliarden-Euro-Sparpaket bei Volkswagen - das sagt VW Sachsen dazu

VW will laut einem Medienbericht die Kosten bis 2028 deutlich senken und 60 Milliarden Euro einsparen. Sogar von Werksschließungen ist die Rede. Was der Konzernbetriebsrat und VW Sachsen dazu sagen.

Gerüchte über einen noch härteren Sparkurs sorgen beim Autobauer Volkswagen für Unruhe. Grund dafür ist ein Bericht des „Manager Magazins“. Demnach soll der Vorstand zu Jahresbeginn angeblich ein neues Sparprogramm für den gesamten Konzern aufgesetzt haben, mit dem bis 2028 die Kosten um 20 Prozent gesenkt werden sollen. 60 Milliarden... Gerüchte über einen noch härteren Sparkurs sorgen beim Autobauer Volkswagen für Unruhe. Grund dafür ist ein Bericht des „Manager Magazins“. Demnach soll der Vorstand zu Jahresbeginn angeblich ein neues Sparprogramm für den gesamten Konzern aufgesetzt haben, mit dem bis 2028 die Kosten um 20 Prozent gesenkt werden sollen. 60 Milliarden...