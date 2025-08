Geschäft mit Schrottimmobilien: Spekulant kauft Abrisshäuser in Zwickau auf

Karl-Leo S. hat sich als Geschäftsmann einen zweifelhaften Ruf erarbeitet, sammelte zuletzt Abbruchhäuser in Bautzen und Görlitz. Nun hat er offenbar Zwickau als Geschäftsfeld für sich entdeckt.

Die Ankündigung auf TikTok klingt vielversprechend: Mit der Sanierung und Neuvermietung des Hauses Bahnhofstraße 62 in Zwickau soll der größte Schandfleck der Bahnhofsvorstadt verschwinden. Das verspricht Eigentümer Karl-Leo S. in dem etwa achtminütigen Video. Darin läuft er durch die Räume und erzählt begeistert, was sich alles daraus...