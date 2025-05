Gesperrte Treppen am Zwickauer Schwanenteich: Warum nur eine Notreparatur drin ist

Seit März sind die Treppen am Denkmal für die Opfer des Faschismus am Schwanenteich teilweise gesperrt. Jetzt stellt die Stadt die Reparatur in Aussicht – mit Einschränkungen.

Wacklige Treppen, schiefe Trittsteine – seit März sind die Treppen am Denkmal für die Opfer des Faschismus am Schwanenteich gesperrt oder nur eingeschränkt begehbar. Sie wurden „aufgrund von Schäden und Gefahren für die Verkehrssicherheit gesperrt", sagt Zwickaus Stadtsprecher Mathias Merz und kündigt auf Nachfrage „eine teilweise...