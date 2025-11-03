Gestiegene Wasserpreise in Zwickau und Umgebung werfen Fragen auf: Das sind die Hintergründe

Zwickau. Bei einigen Verbrauchern haben sich die Grundpreise erhöht, zum Teil sogar vervielfacht. Bei anderen Kunden hat sich nichts verändert. Wie kann das sein? Die „Freie Presse“ beantwortet wichtige Fragen.

Die Betriebskostenabrechnung hat einigen Kunden der Wasserwerke Zwickau eine böse Überraschung beschert. Warum ist der Grundpreis im Jahr 2024 teilweise stark gestiegen?