Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Gestiegene Wasserpreise in Zwickau: Was sie für Studenten und Senioren in Wohnanlagen bedeuten

Auch Bewohner von Seniorenheimen können von der Erhöhung der Grundpreise der Wasserwerke Zwickau betroffen sein.
Auch Bewohner von Seniorenheimen können von der Erhöhung der Grundpreise der Wasserwerke Zwickau betroffen sein. Bild: Maryna - stock.adobe.com
Auch Bewohner von Seniorenheimen können von der Erhöhung der Grundpreise der Wasserwerke Zwickau betroffen sein.
Auch Bewohner von Seniorenheimen können von der Erhöhung der Grundpreise der Wasserwerke Zwickau betroffen sein. Bild: Maryna - stock.adobe.com
Zwickau
Gestiegene Wasserpreise in Zwickau: Was sie für Studenten und Senioren in Wohnanlagen bedeuten
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit einem Jahr verlangen die Wasserwerke Zwickau höhere Grundpreise beim Trinkwasser. Vor allem für Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen kommt das zum Tragen.

Die jährlichen Betriebskostenabrechnungen, die Wohnungsmieter derzeit für 2024 erhalten, sorgen weiter für Diskussionen. Besonders die Wasserpreise stehen in der Kritik. Die Wasserwerke Zwickau hatten zum 1. Januar 2024 die Grundpreise für Trinkwasser erhöht und dies auch mitgeteilt. Viele Mieter haben sich deswegen an die „Freie Presse“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.07.2025
4 min.
Wasserpreis-Schock in Zwickau: Mieter warten mit Sorge auf die Abrechnung der Betriebskosten
Banger Blick auf den Wasserzähler? Der Verbrauch spielt für den Grundpreis jedoch keine Rolle.
Seit ein Hauseigentümer Alarm geschlagen hat, warten viele Mieter mit Skepsis auf die Nachricht ihres Vermieters. Der Grundpreis für Trinkwasser ist gestiegen und bewirkt eine Kostensteigerung.
Frank Dörfelt
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
17.07.2025
3 min.
Wasserpreis-Schock in Zwickau: Vermieter ist verzweifelt
Sascha Grieshammer hat wenig Verständnis für die neuen Grundpreise der Wasserwerke Zwickau.
Die Betriebskosten für Wasser, die Sascha Grieshammer an seine Mieter weitergibt, sind binnen eines Jahres um ein Vielfaches gestiegen. Wie rechtfertigen sich die Wasserwerke?
Frank Dörfelt
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
Mehr Artikel