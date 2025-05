Gestohlene Simson aus Zwickau taucht nach neun Jahren auf Rügen wieder auf

2016 schnappten sich Langfinger die Simson. 2025 holt ihr Besitzer Max sie auf Rügen wieder ab - zerlegt in Einzelteile. Der Diebstahl hatte für den 26-Jährigen auch etwas Gutes.

Eine Simson auf Reisen - so betitelt Max die Schilderungen zu seiner geliebten Simson S51. Max ist 26 und lebt im Landkreis Zwickau, mag aber seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen. Im Sommer 2016 lernte Max in einer Berufsschule in Zwickau. Während er im Unterricht saß, wurde seine angeschlossene Simson gestohlen. Als Berufsschüler...